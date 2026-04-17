Sicurezza sul lavoro: due imprese sospese e tre denunciati

Controlli intensificati dei carabinieri del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino per contrastare le irregolarità negli ambienti di lavoro. Nel sottolineare l’indispensabile ruolo della sicurezza sui luoghi di lavoro, i Carabinieri rafforzano il proprio impegno nel garantire il rispetto delle normative vigenti, tutelando così la salute e la vita dei lavoratori. Tra gli obiettivi primari vi è quello di raggiungere, attraverso controlli mirati, tutti quei settori considerati maggiormente “a rischio”.

In piena sintonia con le linee programmatiche dettate dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, i militari della Stazione Carabinieri di Montefredane unitamente a quelli del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Avellino nonché personale dell’Ispettorato del Lavoro, hanno eseguito un accesso ispettivo presso quattro cantieri edili attivi nei comuni di Montefredane e Capriglia Irpina.

All’esito dei controlli, gli amministratori unici di tre delle aziende edili controllate sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Avellino poiché sono state riscontate numerose violazioni al Testo Unico per la sicurezza sui luoghi di lavoro, quali ad esempio il mancato aggiornamento del piano operativo di sicurezza del cantiere, irregolarità sulla documentazione dei ponteggi e la mancata visita medica degli operai dipendenti.

Poiché due delle ditte avevano impiegato un lavoratore a nero, è stata determinata anche la sospensione delle due attività d’impresa.

Complessivamente sono state applicate ammende per un importo totale pari ad oltre 42 mila euro ed elevate sanzioni amministrative per quasi 7 mila euro.

Questa attività di controllo, portata avanti con rigore e determinazione, rafforza la convinzione che la tutela della sicurezza sul lavoro rappresenti una priorità imprescindibile, contribuendo a prevenire incidenti e a pretendere il rispetto delle normative di settore specifiche. I Carabinieri continueranno a vigilare con attenzione, assicurando che i cantieri e i luoghi di lavoro rispettino scrupolosamente tali norme, a tutela di tutti i lavoratori e delle imprese.