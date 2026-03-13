Campo Coni, approvato il Regolamento per l’utilizzo

AVELLINO- Con delibera del Commissario Straordinario è stato approvato il regolamento comunale per l’utilizzo del Campo Coni di via Tagliamento, storico punto di riferimento per gli sportivi e appassionati di atletica leggera della città. Varie volte, negli ultimi mesi, la struttura è stata oggetto di atti di vandalismo – spesso la pista di atletica leggera è stata rovinata o addirittura distrutta in varie parti e le attrezzature presenti sono state danneggiate – facendo sprofondare l’impianto nell’incuria e nel degrado.

Il Comune è dovuto intervenire ripetutamente per rimediare ai danni, con interventi costosi che hanno gravato e che gravano sulle casse comunali. Da ultimo, il Comune è intervenuto anche con vari interventi di sistemazione dell’erba incolta e del patrimonio arboreo presente nell’area. La struttura, come è noto, è destinata sia all’uso pubblico sia alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, oltre che alle attività motorie e al tempo libero dei cittadini. Il nuovo regolamento ha proprio lo scopo di contemperare e armonizzare queste diverse esigenze di utilizzo.Il documento è frutto di un percorso di condivisione istituzionale e di diversi tavoli operativi che si sono tenuti nelle ultime settimane con le società sportive e con le principali Federazioni di riferimento. L’impianto potrà essere utilizzato da società sportive, associazioni, federazioni, enti di promozione sportiva, ma anche da tutti i cittadini che, singolarmente, vorranno praticare attività di atletica leggera.

L’accesso dei singoli cittadini non iscritti né affiliati ad alcuna società sportiva è subordinato al rilascio di un apposito tesserino di autorizzazione da parte del Comune di Avellino, previa presentazione di domanda individuale e consegna di un certificato di buona salute e/o di idoneità medico-sportiva.

Per il rilascio del tesserino di autorizzazione, il singolo cittadino dovrà effettuare un versamento annuale di 50 euro in favore del Comune di Avellino. Sono esonerati dal pagamento i minori di 18 anni, gli over 70, le persone con disabilità e gli invalidi civili.Con successive comunicazioni, il Comune renderà note le modalità per il rilascio del tesserino di autorizzazione e metterà a disposizione personale dedicato per fornire ai cittadini-utenti ogni necessario chiarimento.

Resta ovviamente fermo l’utilizzo libero del perimetro esterno della pista di atletica, garantendo l’accesso a tutti i cittadini che non dovranno effettuare versamenti di nessun genere per usufruire della parte collocata al di fuori del perimetro riservato prettamente alla pratica sportiva.

Compiacimento per il lavoro svolto dagli uffici comunali per la definizione di una opportuna regolamentazione di quello che rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello per il capoluogo è stato espresso dal Commissario Straordinario Giuliana Perrotta e dal Sub Commissario Vito Onofrio Padovano, che hanno dichiarato: “Regole chiare per garantire l’interesse pubblico dell’intera cittadinanza alla fruizione dell’impianto e alla pratica dell’atletica leggera, tutelando al tempo stesso il patrimonio comunale e preservandolo quanto più possibile per il presente e per il futuro”.