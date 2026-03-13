Il Colonnello Zito socio onorario dell’Associazione Nazionale Commissariato Militare

AVELLINO- Conferito al Colonnello Angelo Zito, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Avellino, il titolo di socio onorario dell’ANACOMI promosso dall’Associazione Nazionale Commissariato Militare (ANACOMI), quale riconoscimento per i servizi resi e per il contributo offerto in linea con i valori e le finalità dell’associazione. Un riconoscimento consegnato questa mattina nel corso dell’incontro organizzato al Circolo della Stampa, alla presenza del Comandante della Scuola di Commissariato di Maddaloni, Generale Sandro Corradi, e il Tenente Colonnello Armando Sullo, capo servizio del 232° Reggimento di Avellino..L’evento ha visto inoltre la partecipazione di una rappresentanza della Questura di Avellino e della Guardia di Finanza territoriale, accanto a numerose altre autorità istituzionali, politiche e militari. «Come associazione ci eravamo proposti di venire incontro alle esigenze delle aree interne, soprattutto della città e della provincia di Avellino, e lo stiamo dimostrando piano piano», ha dichiarato l’Avv. Antonio Della Porta, Presidente Provinciale ANACOMI. E ha aggiunto: «Grazie alle forze dell’ordine abbiamo ordine, sicurezza e disciplina. Avellino, a differenza di altre grandi città, è una città sicura: lo dobbiamo a chi ogni giorno presidia il territorio».