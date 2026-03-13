Canile, l’onorevole Cherchi chiama Spagnuolo: dopo i lavori torneranno ad Atripalda

ATRIPALDA- “Ho avuto un confronto diretto con il Sindaco di Atripalda, l’ Avv. Paolo Spagnuolo, sulla situazione dei cani presenti nel canile di Atripalda”. Lo ha scritto l’onorevole Susanna Cherchi del Movimento Cinque Stelle in riferimento alla vicenda del canile di Atripalda. La parlamentare ha scritto che “mi è stato comunicato che circa 60 cani verranno temporaneamente trasferiti solo per consentire alcuni interventi di sistemazione e miglioramento della struttura. Al termine dei lavori gli animali torneranno nel canile di Atripalda. Ho chiesto inoltre che sia garantita ai volontari la possibilità di continuare a visitare e monitorare i cani anche durante questo periodo. Mi è stato assicurato che verrà fornita tutta la documentazione sugli spostamenti e sulla gestione di queste meravigliose creature, così da garantire la massima trasparenza”. La parlamentare ha garantito che continuera’ “a seguire con attenzione la vicenda e informerò anche il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, affinché la situazione sia monitorata con la dovuta attenzione istituzionale. La tutela del benessere animale deve restare una priorità.Ringrazio di cuore SaraSpiniello per la sua segnalazione e la sua sensibilità sulle tematiche che riguardano gli animali”.