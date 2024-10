Campi Flegrei, dopo l’It-Alert domani il test per l’evacuzione

Si riporta la nota della Protezione civile della Regione Campania

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile e sentito il Presidente della Regione Campania, ha disposto l’attivazione della fase di Allarme e l’allontanamento della popolazione della Zona rossa.

Si tratta solo una ESERCITAZIONE e non di uno scenario reale.

Ma da questo momento, da questa dichiarazione, scatterebbero, come previsto dalla Pianificazione Nazionale Campi Flegrei per rischio vulcanico, le procedure per l’allontanamento obbligatorio della popolazione dalla zona Rossa e il trasferimento nelle Regioni gemellate.

Per questo motivo domani ci esercitiamo proprio, insieme ai cittadini che hanno aderito all’esercitazione, su questa parte del piano: testiamo il trasferimento assistito dei cittadini da 13 Aree di Attesa a 5 Aree di Incontro con i bus di Regione Campania e sperimentiamo anche una piccola parte del tratto ferroviario.