VIDEO/ Ottobre “rosa” in città. E Nargi torna sul Centro Autismo: “Presto lo apriremo”

Ottobre “rosa” in città. La prevenzione e la sensibilizzazione contro i tumori femminili fanno tappa ad Avellino il 12 e 13 ottobre. In questo week-end la centrale Piazza Libertà si trasformerà in un grande centro ambulatoriale a cielo aperto dove chi vorrà potrà accedere a visite mediche specialistiche gratuite: pap-test, visite al seno e alla pelle, consulenze nutrizionali e osteopatiche, elettrocardiogramma e misurazione della pressione e della glicemia. Per info e prenotazioni occorre contattare il numero 351 9615087.

“Ringrazio Komen Italia nella persona del dott. Sabatino D’Archi per aver regalato alla città questa due giorni” sottolinea la sindaca Nargi che annuncia che, per l’occasione, anche i monumenti cittadini saranno illuminati di rosa. Se – però – da un lato si accende il colore della prevenzione, dall’altro resta spento il blu dell’autismo. L’apertura del Centro di Contrada Serroni sembra bloccata dalle maglie della burocrazia. “L’impegno c’è – assicura Nargi – ce la mettiamo tutta e la convocazione dell’Asl per risolvere la questione è stato il mio primo atto da sindaca. Presto sono sicura che daremo una casa ai nostri bambini affetti da autismo”.