Allerta Vulcanica: è scattato alle 17 l’It-Alert su tutti cellulari campani

Alle 17:00 in punto è scattato l’It-Alert su tutti i cellulari della Campania. Si tratta di un nuovo test di simulazione volto a valutare la prontezza della popolazione in caso di una possibile attività vulcanica nei Campi Flegrei. Gli utenti hanno ricevuto un messaggio di allerta, accompagnato da dettagli sul contenuto e sulle procedure da seguire. Questo test rappresenta un importante passo nella gestione della sicurezza pubblica e nella preparazione della comunità per eventuali emergenze vulcaniche.