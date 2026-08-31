Grottaminarda si tinge di verde: domenica 20 settembre tutti in piazza per “Puliamo il Mondo”

Il Comune di Grottaminarda aderisce alla campagna nazionale di Legambiente “Puliamo il Mondo” ed organizza “puliAMO Grottaminarda” per domenica 20 settembre, con raduno alle ore 9:00 in Piazza XVI Marzo.

Puliamo il Mondo è la principale campagna italiana di volontariato ambientale, un’iniziativa di ecologia civica in cui cittadini e associazioni si uniscono per rimuovere i rifiuti abbandonati da spazi pubblici come parchi e strade, promuovendo il rispetto dell’ambiente.

Per la giornata di Grottaminarda che gode anche del patrocinio della Provincia di Avellino, hanno già assicurato la propria partecipazione numerose associazioni ma è, naturalmente, aperta ad ulteriori associazioni e a tutti i cittadini.

É possibile dare la propria adesione inviando una mail a comunicazione@comune. grottaminarda.av.it indicando semplicemente nome, cognome e codice fiscale, al fine di poter stipulare l’assicurazione prevista insieme al kit di Legambiente per quella giornata.

«Con “puliAMO Grottaminarda” – afferma Michele Spinapolice, Assessore al Decoro Urbano – vogliamo lanciare un messaggio che va ben oltre la semplice raccolta dei rifiuti. Prendersi cura degli spazi pubblici significa innanzitutto imparare a rispettare l’ambiente e i luoghi in cui viviamo, riconoscendoli come un patrimonio comune da tutelare ogni giorno. Una giornata come questa rappresenta un’importante occasione di sensibilizzazione, soprattutto per le giovani generazioni, perché il decoro e la tutela del territorio non possono essere affidati soltanto all’Amministrazione, ma richiedono la consapevolezza e la partecipazione di tutta la comunità. Ringrazio le associazioni che hanno già aderito e tutti coloro che vorranno unirsi a noi, insieme possiamo rendere Grottaminarda più pulita e, soprattutto, più rispettata».

Hanno già aderito alla giornata la Pubblica Assistenza Grottaminarda, l’Inner Wheel Club di Hirpinia, l’ASD Grotta Volley, Cripta Maynarda, l’ASD Lions Valle Ufita, la Scuola Calcio Azzurra, Ho-o-Lab, CRT Radio.