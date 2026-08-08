Forza Italia, riunito il direttivo provinciale: “Unità e obiettivo Parlamento”

Si è riunito ieri il direttivo provinciale di Forza Italia, presieduto dal segretario provinciale Angelo Antonio D’Agostino. All’ordine del giorno il congresso regionale, ormai alle porte.

Alla riunione hanno preso parte, oltre ai componenti del direttivo, il consigliere regionale on. Livio Petitto, i consiglieri provinciali Marino Sarno e Mimmo Landi, il sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio insieme ad altri amministratori del partito.

Nel corso dell’incontro è stato ribadito un appello all’unità interna, mentre dalla platea degli amministratori locali è emersa con chiarezza la richiesta di punti di riferimento stabili per rappresentare le istanze dei territori a livello centrale. Un tema che si lega a un obiettivo preciso indicato dal partito in vista delle prossime elezioni politiche: portare in Parlamento un proprio rappresentante, anche in ragione della crescita registrata da Forza Italia sul territorio negli ultimi anni.

Il segretario provinciale Angelo Antonio D’Agostino ha commentato l’esito dell’incontro: “I numeri di Forza Italia in Irpinia parlano chiaro e ci consegnano una responsabilità in più verso i nostri territori. Da qui, da questa nostra crescita costante, parte un percorso che vogliamo continuare a costruire insieme, con tutti gli amministratori e i militanti, per arrivare uniti e più forti all’appuntamento del congresso regionale e, più avanti, a quello delle politiche”.