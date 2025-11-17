Camorra: 44 arresti, ai domiciliari candidato elezioni Monteforte Irpino

MONTEFORTE IRPINO- Figura anche un candidato al consiglio comunale di Monteforte Irpino, comune al voto il 23 e 24 novembre, tra le persone arrestate nell’inchiesta della Dda di Napoli sulle attività criminali dei clan Russo e Licciardi che ha portato oggi all’esecuzione di 44 arresti (34 in carcere e 10 ai domiciliari). Si tratta di Giovanni Mazzola, 38 anni, candidato nella lista ‘È ora’, a sostegno della candidatura a sindaco di Fabio Siricio. Nei suoi confronti è stata eseguita la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di esercizio abusivo di giochi e scommesse aggravato dalle finalità mafiose. I fatti oggetto dell’indagine risalgono a un periodo antecedente alla sua candidatura. Dalle indagini è emerso inoltre il tentato condizionamento delle elezioni comunali a Casamarciano nel 2022 e a Cicciano nel 2023.