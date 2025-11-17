Carenza idrica, chiusure notturne dei serbatoi a Solofra fino al 24 novembre

A causa di una significativa e prolungata diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, Solofra Servizi S.p.A. in liquidazione comunica l’attivazione della chiusura notturna dei serbatoi al servizio del Comune di Solofra. La misura, di carattere emergenziale, sarà in vigore dalle ore 23:00 di oggi, 17 novembre, fino alle 05:00 di domani, martedì 18 novembre, e verrà ripetuta da mercoledì 19 novembre e per i giorni successivi, nella stessa fascia oraria, fino a lunedì 24 novembre 2025.

Gli orari indicati si riferiscono alla manovra degli organi di chiusura e riapertura delle condotte. Per le singole utenze, gli effetti della sospensione potrebbero manifestarsi con tempi variabili in base al riempimento delle tubazioni e, data la grave carenza idrica, l’erogazione potrebbe interrompersi anche prima dell’orario previsto.

Alla riattivazione del servizio potrebbero verificarsi brevi episodi di torbidità dell’acqua, fenomeno transitorio che non compromette la potabilità. Si consiglia comunque di lasciare scorrere l’acqua per alcuni minuti fino alla completa scomparsa dei residui.

Solofra Servizi S.p.A. informerà l’utenza tramite il sito aziendale e i canali social. Per necessità improrogabili è possibile contattare il numero 0825 582081.