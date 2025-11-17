A Santa Lucia di Serino, paese d’origine della famiglia del santo medico Giuseppe Moscati, domenica 16 novembre 2025 Padre Maurizio Patriciello ha ricevuto il prestigioso premio “San Giuseppe Moscati”. Il sacerdote ha espresso gratitudine per il riconoscimento, affidando il suo pensiero alla spiritualità del santo: «Ringraziamo il Signore. Il caro medico santo ci aiuti a desiderare e fare sempre e solamente il bene». Patriciello ha poi rivolto una benedizione ai presenti e ai suoi sostenitori: «Dio vi benedica».