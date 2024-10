Cammino di Guglielmo: Tappa 3 da Chiusano a Cassano

Sabato 5 ottobre 2024 si svolgerà la Tappa 3 del “Cammino di Guglielmo”, un’iniziativa che invita a scoprire la bellezza dei boschi irpini. Partendo dall’Eremo di San Guglielmo a Chiusano di San Domenico, il percorso si snoda fino a Cassano Irpino, attraversando le meraviglie naturali della zona.

In collaborazione con i Comuni di Cassano Irpino e Montemarano, nonché con il Club di Territorio Paesi d’Irpinia e IrpiniaAvventura, questa tappa di 19 km promette di essere una delle più affascinanti dell’intero cammino. I partecipanti potranno godere di un’escursione di circa 5 ore, con dislivelli in discesa e un percorso facile, ideale anche per chi è meno esperto.

Programma della giornata:

Appuntamento : ore 9:30 all’Eremo di San Guglielmo (Chiusano di S. Domenico).

: ore 9:30 all’Eremo di San Guglielmo (Chiusano di S. Domenico). Partenza a piedi : ore 10:30.

: ore 10:30. Sosta per colazione : presso il Bosco di Montemarano, con picnic al sacco.

: presso il Bosco di Montemarano, con picnic al sacco. Arrivo: nel pomeriggio a Cassano Irpino, con visita agli stand della Festa Medievale.

Durante il percorso è prevista una sosta ai ruderi della chiesa e del convento di San Leonardo, un luogo ricco di storia legato alle fondazioni guglielmine.

Non è necessaria la prenotazione, ma si richiede puntualità alla partenza. È consigliato parcheggiare le auto all’Eremo, mentre un servizio navetta, attivabile previa richiesta, offrirà il trasporto da Cassano a Chiusano.

Per chi desidera prolungare il soggiorno, ci sono opportunità di cenare e pernottare in entrambe le località. Gli organizzatori suggeriscono di prepararsi per il cammino portando zaino, scarpe da trekking e acqua, in previsione di temperature variabili tra 12 e 20 gradi.

Unisciti a noi per una giornata all’insegna della natura, della cultura e della convivialità!

Per ulteriori informazioni e dettagli sul percorso, visita il sito ufficiale del “Cammino di Guglielmo”.