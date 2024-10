Domani prende il via il G7 irpino: Piantedosi incontra i 118 sindaci della provincia

Domani mattina prenderà il via il G7 dei Ministri dell’Interno, con un incontro in Prefettura tra il Capo del Viminale, Matteo Piantedosi, e i 118 sindaci irpini. Il Ministro di Pietrastornina ha evidenziato che questo vertice non sarà solo un summit con i suoi omologhi europei e internazionali, ma rappresenta un’importante opportunità per il territorio irpino di mettere in luce le proprie eccellenze enogastronomiche e culturali, contribuendo così al rilancio dell’Irpinia.

Tra gli eventi in programma, spicca la cena di gala di giovedì sera, che sarà accompagnata da un concerto della banda della Polizia di Stato. Le delegazioni provenienti da Stati Uniti, Giappone, Canada, Francia, Germania e Regno Unito, insieme ai rappresentanti della Commissione Europea, soggiorneranno presso prestigiose strutture, tra cui Villa Orsini, Orsini Mood, Feudi di San Gregorio e Radici Resort di Mastroberardino.

Il programma prevede anche visite turistiche a luoghi emblematici come il Loreto, il Parco archeologico di Aeclanum e, con ogni probabilità, il Santuario di Montevergine, anche se i dettagli restano top-secret per motivi di sicurezza.

Questo evento rappresenta un’importante vetrina per l’Irpinia, che spera di valorizzare il proprio patrimonio culturale e le tradizioni locali a livello internazionale, ponendo l’accento sulla ricchezza e la diversità del territorio. Con l’arrivo di esponenti di spicco a livello globale, l’Irpinia si prepara a ricevere un’attenzione che potrebbe avere ripercussioni positive sul suo sviluppo economico e turistico.