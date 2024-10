Trovata cocaina nell’esercizio commerciale che gestiva: arrestato 54enne

Il personale della Squadra Mobile della Questura di Avellino ha arrestato un uomo di 54 anni, M.Y.D., trovato in possesso di sostanze stupefacenti. In particolare, nell’ambito dei servizi pianificati per contrastare lo spaccio di sostanze illegali, gli agenti della Squadra Mobile hanno effettuato il controllo di un individuo originario di Chiusano San Domenico (AV), sospettato di detenere sostanze stupefacenti destinate alla cessione a terzi.