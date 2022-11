Camera di Commercio, incontro con delegazione di imprenditori del Kyrgyzstan

Il Presidente della Camera Irpinia Sannio, Giuseppe Bruno, ed il Consigliere camerale Antonio Campese, hanno incontrato presso la sede camerale di Benevento una delegazione di imprenditori del Kyrgyzstan. L’incontro, a cui hanno partecipato Nurlan Aripov, Capo Dipartimento del Ministero degli Affari Esteri e l’Ambasciatore Bazarbaev Taalai, rientra nel percorso di cooperazione internazionale avviato in Italia dai rappresentanti del paese asiatico con il supporto dell’Avv. Antonio Castiello.

L’incontro per noi ha un forte significato e vi ringrazio dell’attenzione che avete rivolto alla nostra realtà territoriale per sviluppare concrete relazioni ed aprire nuove prospettive per le nostre imprese – ha dichiarato il Presidente Bruno. Il territorio irpino-sannita vanta infatti capacità imprenditoriali e significative eccellenze, sia per avviare un legame commerciale, sia per esplorare inediti spazi di collaborazione con il vostro Paese. In tal senso, nei prossimi giorni, forniremo ai vostri rappresentanti un sintetico quadro macroeconomico della nostra realtà territoriale.

Raccogliamo senz’altro l’invito rivolto dall’Ambasciatore Taalai e del Sig. Aripov – ha dichiarato Campese nel suo intervento – Rappresenteremo pertanto alle imprese locali le opportunità che oggi ci avete prospettato. Sarà anche nostra cura verificare la possibilità di partecipare alla delegazione che si sta formando per instaurare questo reciproco rapporto di collaborazione.