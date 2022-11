Il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Grottaminarda esprimono solidarietà alla Comunità di Montella per l’alluvione che ha colpito il loro territorio, tra l’altro in un periodo di festa e di grande successo delle iniziative legate alla valorizzazione della castagna locale.

Il Sindaco Marcantonio Spera già nella giornata di ieri ha inviato un messaggio al Sindaco di Montella, nonchè Presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, mettendo a disposizione il proprio aiuto e quello dell’Amministrazione grottese per azioni utili all’emergenza in corso.

«Vedere sui social quel video diventato virale in cui la furia dell’acqua porta via gli stand della sagra insieme a frigoriferi e ad altro materiale frutto di sacrifici di organizzatori, produttori ed esercenti, fa davvero male – afferma il Sindaco Spera – sappiamo però che la comunità di Montella è forte ed ha saputo subito reagire. Ribadiamo, in ogni caso, la nostra solidarietà, vicinanza e disponibilità concreta nei confronti del Sindaco Rizieri Buonopane e della sua Comunità. Il Presidente sa che può disporre di noi per qualsiasi aiuto possibile. Intanto Grottaminarda abbraccia Montella».