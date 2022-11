Uffici Asl Cervinara, Senatore Matera: “Troppi disagi per i cittadini, s’intervenga”

Apprendiamo dei disagi che stanno vivendo diversi utenti a causa delle difficoltà che si stanno incontrando nel rinnovo dell’esenzione ticket presso gli uffici dell’Azienda sanitaria locale di Cervinara”. Così il senatore di Fratelli d’Italia, Domenico Matera.

“Cittadini di Cervinara, San Martino Valle Caudina, Rotondi, Roccabascerana – prosegue lo stesso – sono stati costretti a recarsi più volte agli sportelli Asl per poter portare a conclusione il particolare adempimento.Ci risulta che, in più occasioni, infatti, cittadini si siano ritrovati nella condizione di dover ritornare a casa, dopo essersi sobbarcati ore di fila invano, senza riuscire a concludere la pratica. Molto spesso trattandosi di persone anziane. Il problema vive nel fatto che gli sportelli deputati al rilascio delle esenzioni ticket operino solo negli orari mattutini. Chiediamo, pertanto, al Dirigente dottore Ferrante, di poter verificare la possibilità di potenziare i numeri del personale o di rivedere l’organizzazione in modo da ampliare la finestra oraria di erogazione del servizio, magari pianificando le attività in maniera che siano minimizzate le attese. Più in generale, inoltre, registriamo un affanno nei complessivi servizi Asl di Cervinara che portano più utenti a rivolgersi alla struttura di Montesarchio e ciò a causa di una evidente carenza di figure mediche. Auspichiamo un intervento in tal senso affinché possano essere minimizzati gli inconvenienti. Resteremo vigili”.