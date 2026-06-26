Torella dei Lombardi diventa il Far West: arriva il “piccolo McBain” di Sergio Leone

Per tre giorni il cuore dell’Irpinia parlerà il linguaggio del grande cinema western. Dal 3 al 5 luglio il centro storico di Torella dei Lombardi ospiterà una nuova e sorprendente edizione di Sapori Antichi, manifestazione organizzata dalla Pro Loco Candriano, con il patrocinio del Comune di Torella dei Lombardi e la direzione artistica di Roberto D’Agnese per Omast Eventi. Ospite d’eccezione sarà Enzo Santaniello, il celebre “piccolo McBain” del capolavoro C’era una volta il West, protagonista di un incontro dedicato ai ricordi del set e all’eredità cinematografica di Sergio Leone.

L’intero programma accompagnerà i visitatori in un viaggio che intreccia cinema, musica e memoria. La colonna sonora dell’evento sarà affidata ai linguaggi musicali che più evocano l’immaginario western: country, blues e folk animeranno piazze e vicoli con concerti dal vivo e spettacoli itineranti, trasformando ogni angolo del borgo in un’esperienza immersiva.

Ad aprire il festival saranno i Frogs, mentre nelle tre serate si alterneranno Walking Trees, Mandolino Blues, Fabio Hollerin Clarizia, Maxie Freeman & Band, il duo Pierpaolo Provenzano e Lele Caliendo, Poterico, Barabba Blues, Peppe O’ Blues & Hell’s Gobra e Anna Della Ragione. A completare l’atmosfera del villaggio western saranno le esibizioni country curate dal gruppo folk della Pro Loco e gli spettacoli itineranti dell’associazione La Frontiera del Sogno – Meatfield Town, ispirati ai grandi classici del cinema di Sergio Leone.

Un omaggio speciale sarà dedicato al sodalizio artistico tra Sergio Leone ed Ennio Morricone, le cui colonne sonore hanno contribuito a rendere immortale il western all’italiana. Tra gli appuntamenti più attesi il concerto-spettacolo “Ennio Morricone – Il suono di una vita”, con Fabio Santini, Michela Podera, Raffaele Mezzanotti ed Emma Cucchi, e l’esibizione del maestro Luis Di Gennaro, interprete delle musiche del grande compositore.

La manifestazione offrirà anche numerosi appuntamenti culturali. Ad aprire il programma, venerdì 3 luglio, sarà il convegno “Rigenerazione urbana e nuove dinamiche di coesione sociale”, a cura dell’Ordine degli Architetti della provincia di Avellino, seguito da una proiezione cinematografica all’aperto. Sabato sarà invece il giorno del cortometraggio “Lo sai di chi sei figlio tu…”, realizzato dagli studenti dell’Istituto Criscuoli insieme all’Associazione Sergio Leone, e dell’incontro con Enzo Santaniello, che racconterà al pubblico i ricordi del set di C’era una volta il West e la sua esperienza accanto al maestro Sergio Leone. Completa il programma la presentazione del volume “La storia di Ulysses S. Grant” di Stefano Jacurti.