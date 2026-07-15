Caldo record, soffre anche il Laceno con 30,4°C a mille metri

L’ondata di caldo continua a interessare l’Irpinia, con temperature in ulteriore lieve aumento nella giornata di mercoledì 15 luglio. Secondo i dati dell’Osservatorio di Montevergine diffusi da CampaniaLive, i valori registrati sul territorio confermano una fase di forte calura che non risparmia neanche le aree montane.

La temperatura più alta in provincia è stata raggiunta ad Atripalda, dove la colonnina di mercurio ha toccato 36,3°C. Poco distante la zona di Sirignano-Avella, con 36,1°C, mentre ad Avellino città, nell’area della Villa Comunale, sono stati registrati 35,1°C, stesso valore rilevato anche a Montoro. Temperature elevate anche nelle aree interne: Lioni ha raggiunto i 34°C, mentre Capriglia Irpina ha fatto segnare 33,1°C.

A rendere particolarmente significativa questa fase di caldo è il fatto che anche le zone montane stanno registrando valori decisamente sopra la media. Sul Laceno, a circa 1000 metri di quota, il termometro è arrivato a 30,4°C, un dato che evidenzia come l’afa abbia raggiunto anche le località solitamente più fresche dell’Irpinia.

Il valore più alto registrato in Campania spetta al momento a Benevento, dove si sono toccati 39,2°C, con temperature che potrebbero ancora subire variazioni nelle prossime ore.

Per la giornata di domani è atteso un possibile ulteriore ritocco verso l’alto dei valori, con una nuova intensificazione del caldo su gran parte della provincia. Una situazione che invita alla prudenza, soprattutto nelle ore centrali della giornata, quando l’esposizione al sole e le temperature elevate possono creare condizioni di disagio anche nelle aree interne.