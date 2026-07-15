Solofra, aumento di furti e tentativi di intrusione

Cresce l’attenzione a Solofra dopo una serie di furti e tentativi di intrusione registrati nelle ultime ore sul territorio comunale. A lanciare l’allarme è il sindaco Nicola Moretti, che ha comunicato di aver già avviato un confronto con le forze dell’ordine per rafforzare i controlli e aumentare la presenza sul territorio. «Nelle ultime ore il nostro territorio ha registrato un preoccupante aumento di furti e tentativi di intrusione», ha spiegato il primo cittadino, sottolineando come la collaborazione dei cittadini sia fondamentale per contrastare il fenomeno.

Il sindaco ha rivolto un appello soprattutto agli anziani e alle persone che vivono sole, invitandoli a prestare particolare prudenza. Tra le raccomandazioni: non aprire la porta a sconosciuti senza aver prima verificato la loro identità, evitare di lasciare denaro o oggetti di valore in luoghi facilmente visibili e informare familiari o vicini in caso di situazioni sospette. «Se notate movimenti o persone insolite – ha aggiunto Moretti – contattate immediatamente il 112/113 e la Polizia Municipale al numero 0825 582403 per segnalazioni e richieste di supporto».

L’amministrazione comunale ha annunciato inoltre che nei prossimi giorni saranno diffuse informazioni pratiche dedicate alla prevenzione dei furti e saranno indicati punti di raccolta per eventuali segnalazioni da parte dei cittadini. «Vi chiedo di segnalarci ogni episodio e di restare uniti – ha concluso il sindaco – la sicurezza è un lavoro di squadra».