Lite e ferimento di una trans brasiliana, il pm: quarantaseienne di Montoro a processo

MONTORO- La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di un quarantaseienne accusato di tentato omicidio di una persona trans di origini brasiliane all’interno della sua abitazione. La richiesta da parte della Procura di Avellino sarà discussa davanti al Gup il prossimo 23 dicembre. L’indagato, assistito dall’avvocato penalista Massimiliano Russo, era stato tratto in arresto con l’accusa di tentato omicidio aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà nell’aprile del 2025 dai Carabinieri della Compagnia di Solofra dopo la violenta lite al culmine della quale aveva sferrato un fendente alla schiena della trentaseienne. In sede di interrogatorio di convalida, quello davanti al Gip del Tribunale di Avellino, anche alla luce della versione dei fatti fornita, aveva ottenuto la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Tre mesi fa la difesa ha ottenuto anche la revoca della misura a cui era sottoposto il quarantaseienne. A firmare la richiesta di rinvio a giudizio il sostituto procuratore Cecilia Annecchini . La persona ferita era stata ricoverata al Moscati e sottoposta ad un intervento a causa del fendente ricevuto. Sara’ ora la difesa a dover valutare la strategia processuale, optare per un rito alternativo o scegliere il processo con rito ordinario.