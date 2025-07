Caldo record, salgono anche i numeri degli accessi al Pronto Soccorso

AVELLINO- Poco meno di settanta accessi già nella tarda mattinata. Seppure non è possibile stabilire un diretto nesso tra le temperature record di questi ultimi giorni e gli accessi al reparto di emergenza, al Pronto Soccorso del Moscati di Avellino i numeri rispetto ai giorni precedenti sono in aumento. Chi ricorre alle cure del presidio ospedaliero è generalmente già affetto da patologie croniche che il caldo può aggravare. Così per quanto, a meno di evidenti “colpi di calore” che si registrano a causa delle elevate temperature di questi giorni di allerta, i dati sembrano confermare che una correlazione può esserci e che a rischio ci sono per lo più le fasce più anziane della popolazione.