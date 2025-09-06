Camminata Rosa, Amos Partenio all’Abbazia di Montevergine

Aspettando la Camminata Rosa, la sezione Amos Partenio ha incontrato l’Abate di Montevergine Riccardo Luca Guariglia, il Priore di Montevergine Don Antonio Chirichella, Don Roberto Boccomino. Un incontro all’insegna della condivisione per lanciare insieme il messaggio della prevenzione. Un momento di riflessione che ha visto uno scambio simbolico di doni.
