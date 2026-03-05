“Chi salva una vita salva il mondo intero”: a Taurasi la lezione che fa riflettere sulle strade

Testimonianze, video e prove pratiche: gli studenti di De Prisco imparano la sicurezza stradale

Una mattinata intensa e ricca di emozioni quella vissuta oggi dagli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Luigi De Prisco” Polo di Taurasi. L’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada (AIFVS) Presidente Anna Nardone Diglio, insieme ai Carabinieri Mastrocinque e alla Polizia Locale, ha portato nelle aule una lezione che unisce educazione, prevenzione e profondi messaggi di vita.

Il coraggio di una mamma che parla di lutto e speranza

La responsabile dell’AIFVS Anna ha raccontato la propria tragica esperienza: la perdita del suo bambino di soli 4 anni investito sulle strade. Con voce ferma ma emozionata, ha parlato delle stragi stradali e dei feriti che ogni anno colpiscono famiglie in tutta Italia, invitando i ragazzi a comprendere la gravità dei comportamenti sbagliati alla guida.

Per rendere più concreto il messaggio, ha proiettato video e cortometraggi impattanti, stimolando gli studenti a riflettere sugli errori mostrati e a discutere dei comportamenti da evitare. “Ogni gesto alla guida ha conseguenze – ha detto – e ognuno di voi può contribuire a salvare vite”.

Norme, rischi e prime cause degli incidenti

Il Carabiniere presente ha spiegato le norme del Codice della Strada, evidenziando le principali cause di incidenti: guida distratta, mancato rispetto della precedenza e dei semafori, e velocità eccessiva. L’agente della Polizia Locale Angela ha approfondito i rischi legati a alcol e droghe, illustrando come anche piccole leggerezze possano trasformarsi in tragedia.

Mettere in pratica ciò che si impara

Gli studenti hanno poi partecipato a una prova pratica: sul tappeto ludodidattico hanno indossato speciali occhiali che simulano un tasso alcolemico di 1,5, sperimentando in prima persona quanto l’alcol comprometta riflessi e percezione. L’attività, tra risate e sorprese, ha lasciato un segno concreto e indimenticabile.

Promozione del concorso e cultura della sicurezza

Oltre all’aspetto educativo, l’incontro ha promosso il concorso AIFVS 2025/2026, con premi come bonus per la patente della bici, caschi, materiale didattico e una lezione di guida sicura in autodromo. La scadenza per partecipare è fissata al 30 marzo 2026.

Un messaggio forte per la comunità

L’AIFVS è iscritta da anni nel Registro di Promozione Sociale e porta regolarmente la propria testimonianza nelle scuole –hanno ricordato gli organizzatori

Ci rendiamo disponibili a chiunque voglia organizzare eventi o lezioni per diffondere la cultura della sicurezza stradale. Chi salva una sola vita, salva il mondo intero”.

Un incontro che unisce emozione, dati e attività pratiche, lasciando negli studenti un ricordo indelebile e la consapevolezza che il rispetto delle regole può davvero fare la differenza tra la vita e la morte.