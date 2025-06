Caccia sportiva, tutto pronto per il primo Memorial intitolato a Nino Coppola

L’amore per la natura, l’amicizia sincera, l’attività venatoria sportiva e la voglia di stare insieme. Nasce da questi presupposti, grazie alla dedizione ed all’impegno dell’amico fraterno Vincenzo Evangelista, il primo Memorial di caccia dedicato a Giovanni Coppola, detto Nino, conosciuto ed amato cacciatore storico di Avellino, scomparso 10 anni orsono.

La giornata, senza scopo di lucro, rappresenterà l’occasione, per i tanti amici ed appassionati dell’attività venatoria, di cimentarsi in una gara di caccia pratica presso il campo di addestramento Cani Enci di Flumeri, in località Greci-Tre Torri. Ma sarà anche un momento di sana aggregazione, nel ricordo di chi si è fatto conoscere ed apprezzare, per la simpatia e la generosità, da più generazione di appassionati della caccia.

La gara comincerà alle 6.30, con turni di un massimo di 10 minuti ciascuno e l’assegnazione dei premi a fine giornata. Seguirà un pranzo con gli amici, vecchi e nuovi, della caccia e del compianto Nino Coppola.