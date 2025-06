Venticano, il Forum delle Donne dà il benvenuto all’estate con una serata di gusto e musica sotto le stelle

Il Forum delle Donne di Venticano saluta l’arrivo della nuova stagione con un’iniziativa all’insegna della convivialità, della tradizione e del divertimento. Sabato 21 giugno, alle ore 21, in Piazza del Mastro, si terrà la Festa di “Benvenuta Estate”, un evento aperto a tutta la cittadinanza per celebrare insieme l’inizio dell’estate.

La serata sarà un’occasione per gustare i sapori autentici della tradizione locale, in un’atmosfera calorosa e familiare. Non mancheranno momenti di musica e balli sotto le stelle, per vivere insieme l’energia e l’allegria che solo l’estate sa regalare.

Il Forum delle Donne invita tutti, grandi e piccini, a partecipare per celebrare l’estate nel cuore di Venticano con gusto, musica e sorrisi.