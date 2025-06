Bus in fiamme sull’A16, Borrelli: verifiche su tutto il parco mezzi

Un pullman di linea partito da Napoli questa mattina e diretto ad Avellino ha preso fuoco sull’A1 poco prima di imboccare la galleria all’altezza di Monteforte Irpino. Illesi i passeggeri che per fuggire alle fiamme sono scesi dal mezzo e hanno proseguito a piedi mentre sfrecciavano le auto a gran velocità. Le immagini dell’incidente sono state registrate da diversi automobilisti e inviato al deputato Francesco Emilio Borrelli. “Una tragedia sfiorata, se l’incendio fosse divampato nel buio della galleria avremmo descritto uno scenario molto diverso. Sono immagini che non dovremmo mai vedere, chiedo che ci siano verifiche immediate per capire come sia divampato l’incendio, ma non solo, bisogna controllare il parco mezzi circolante, verificare lo stato di salute di tutti i bus che operano nella nostra regione. Sono tanti i mezzi vetusti che necessitano di manutenzione continua. La sicurezza di tutti: cittadini, turisti e lavoratori, sia una priorità”. Questo quanto dichiarato da Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra.