Il 14 e 15 giugno i giovani scendono in piazza da Nord a Sud contro il riarmo e la guerra

In tutta Italia, il Network Giovani del Movimento 5 Stelle sarà presente con banchetti, presìdi, volantinaggi e iniziative per dire “NO alla guerra”, “STOP al genocidio a Gaza”, e “SÌ a un’Europa che investe nei giovani, nella pace e nella giustizia sociale”.

Questa mobilitazione nasce dalla grande manifestazione del 5 aprile a Roma, quando davanti a circa 100.000 persone i nostri giovani hanno lanciato un forte appello dal palco: chiediamo un’azione politica concreta contro il riarmo e la guerra, promuovendo un futuro di pace e solidarietà.

Un appello che parte dal basso e si trasforma in azione, dimostrando che la voce dei giovani può fare la differenza.

Ad Avellino, oggi pomeriggio alle ore 18, presso Corso Vittorio Emanuele II, all’altezza dell’ingresso di Villa Comunale, si terrà un banchetto informativo per sensibilizzare la comunità su questi temi fondamentali.

Sara Spiniello, rappresentante del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Avellino, invita

la popolaziona a partecipare: “La partecipazione di ciascuno di noi è fondamentale per costruire un futuro di pace e giustizia sociale. Vi invitiamo a unirvi a questa importante mobilitazione, sia partecipando alle iniziative del 14 e 15 giugno, sia condividendo l’appello per un’Europa che investe nei giovani e nei valori della pace” e Matteo Pinchera, Referente Giovani, sottolinea “La nostra energia ed il nostro impegno sono la forza che può cambiare le sorti di questa nostra società. È il momento di agire, di far sentire la nostra voce contro ogni forma di guerra e di opporci al riarmo. La pace si costruisce con l’impegno di tutti noi. Invito i giovani ad unirsi a questa importanza iniziativa”.