La squadra Under 13 “Azzurra” di Grottaminarda vince il Campionato Provinciale

Le congratulazioni da parte dell’Amministrazione comunale ai giovanissimi calciatori e a tutto lo staff dell’Accademia sportiva “Azzurra” di Grottaminarda che si sono riconfermati Campioni Provinciali.

La squadra Under 13, ha, infatti, vinto sia il Campionato Federale, sia i Playoff Provinciali OPES / ACLI senza perdere neanche una partita!

L’Accademia “Azzurra” è alla ventunesima stagione consecutiva di Scuola Calcio e ha trionfato da imbattuta, in tutti i campionati provinciali con la fortissima Categoria degli “Esordienti” allenati dall’ex portiere di Benevento, Avellino, Bastia e Chieti in Serie D, Stefano Bruno.

«Questo risultato sportivo – afferma Michele Spinapolice, Assessore allo Sport – è il frutto del lavoro instancabile dei giovani atleti, degli allenatori e di tutto lo staff dell’Azzurra Calcio. La società, che quest’anno ha registrato 280 iscritti provenienti da tutta l’Irpinia, è un esempio di eccellenza sportiva e di dedizione alla formazione dei giovani.

L’Azzurra Calcio non solo ha conquistato 32 titoli di Campione Provinciale, ma ha anche rappresentato la provincia nei Campionati Regionali Federali, dimostrando la sua forza e la sua competitività a livello regionale.

Come Assessore allo Sport del Comune di Grottaminarda sono orgoglioso di vedere quanto lo sport possa unire la comunità e promuovere i valori dell’amicizia, della disciplina e della competitività. Congratulazioni all’Azzurra Calcio e a tutti i suoi giovani atleti per questo straordinario risultato».