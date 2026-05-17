Buonopane-Picone: corsa a due per la presidenza di Palazzo Caracciolo

Corsa a due per la presidenza di Palazzo Caracciolo. In campo ci saranno Rizieri Buonopane, sindaco di Montella, sostenuto dal fronte progressista (Pd, Movimento Cinque Stelle, Noi di Centro e Partito Socialista Italiano) e Fausto Picone, sindaco di Candida, sostenuto da Casa Riformista del consigliere regionale Enzo Alaia.

Amministratori irpini al voto il prossimo 6 giugno. Nel pomeriggio di domani, lunedì 18 maggio 2026, l’Ufficio Elettorale della Provincia provvederà all’esame delle candidature.