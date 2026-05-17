Elezioni Provinciali Avellino: depositata la candidatura di Fausto Picone

È stata ufficialmente depositata presso l’Ufficio Elettorale di Palazzo Caracciolo la candidatura di Fausto Picone alla carica di Presidente della Provincia di Avellino, in vista delle elezioni fissate per il prossimo 6 giugno.

A sostegno della proposta sono state raccolte ben 576 firme di amministratori locali – circa la metà degli aventi diritto – che hanno accolto l’appello all’unità e alla condivisione promosso, nei giorni scorsi, dal consigliere regionale Enzo Alaia.

Amministratore di lungo corso, sindaco dal 2014 e già vicepresidente della Provincia, Fausto Picone ha costruito negli anni un profilo istituzionale solido e riconosciuto, consolidando una significativa esperienza amministrativa e una profonda conoscenza delle dinamiche degli enti locali. Accanto all’impegno comunale, Picone ha acquisito un ruolo di primo piano nella politica provinciale: nelle elezioni del marzo 2026 è stato rieletto in Consiglio Provinciale ad Avellino, risultando il candidato più votato dell’intera competizione elettorale.

Il percorso che accompagna la proposta di Fausto Picone nasce con l’obiettivo di garantire stabilità, rappresentanza e una nuova centralità istituzionale alla Provincia di Avellino. Al centro dell’azione programmatica vi è il rilancio dell’Ente Provinciale, attraverso il rafforzamento delle funzioni di coordinamento e supporto ai territori, con particolare attenzione alle esigenze delle comunità locali e dei piccoli comuni delle aree interne.

“La Provincia deve tornare ad essere un punto di riferimento concreto per i sindaci e per le comunità locali. È necessario rilanciare il ruolo dell’Ente attraverso una visione amministrativa seria e orientata allo sviluppo del territorio, alla coesione istituzionale e alla valorizzazione delle aree interne. L’obiettivo è costruire una Provincia capace di ascoltare e sostenere tutti i territori senza distinzioni”, ha dichiarato Fausto Picone.

“Fausto Picone rappresenta il profilo politico capace di favorire un dialogo costante con tutti gli amministratori locali della provincia irpina, rendendo l’Ente Provinciale la vera casa dei sindaci. Desidero ringraziare i tanti amministratori che hanno accolto il mio appello, nato per assicurare la necessaria coesione tra politica, territori e buon governo amministrativo. Insieme promuoveremo un percorso fondato sulla condivisione, capace di aggregare le istanze locali, garantire stabilità e assicurare pari dignità a tutte le comunità, nell’interesse dell’Irpinia e del suo futuro”, ha affermato il consigliere regionale Enzo Alaia.