Avellino Calcio in pellegrinaggio a Montevergine

La squadra dell’Avellino Calcio, accompagnata dal presidente Angelo Antonio D’Agostino, sua moglie la manager Antonella Gensale e Giovanni D’Agostino, Amministratore Unico dell’Avellino Calcio 1912, si sono recati in pellegrinaggio da Mamma Schiavona.
Hanno partecipato alla Solenne Messa celebrata dall’Abate di Montevergine S.E Riccardo Luca Guariglia. Un appuntamento dal forte valore simbolico: la visita al Santuario di Montevergine. L’incontro con l’Abate di Montevergine, Padre Riccardo Luca Guariglia, precede ufficialmente il rompete le righe.