Atripalda, la “ciurma” dell’Irpinia Pride 2026 verso la rotta dell’inclusione

Il 14 giugno 2026 l’Irpinia tornerà a colorarsi con una nuova edizione dell’Irpinia Pride, che quest’anno si svolgerà ad Atripalda. Una manifestazione che, negli anni, è cresciuta fino a diventare un appuntamento politico e culturale di riferimento per l’intera provincia.

Il corteo sarà immaginato come un viaggio simbolico di una vera e propria ciurma, con tappe e “approdi” lungo il percorso in cui ospiti, attivistə e associazioni porteranno testimonianze e messaggi di inclusione, diritti e libertà.

“Ogni tappa sarà un momento unico, un faro acceso sul nostro cammino, per costruire insieme una rotta fatta di orgoglio e comunità.”

Tra i nomi attesi figurano esponenti del mondo culturale e associativo, insieme a realtà come Famiglie Arcobaleno, Agedo Napoli, Avionica Avellino e figure storiche del movimento. A guidare il corteo ci sarà la drag queen Mariano PriscillaDrag Gallo, presenza ormai iconica dell’evento. Un ruolo centrale nell’organizzazione è svolto da Apple Pie Arcigay Avellino, che da anni lavora sul territorio per creare spazi sicuri e percorsi di confronto, con l’ineccepibile operato del presidente Christian Coduto.

“Preparatevi a navigare con noi: questo Pride non si guarda…si attraversa, si ascolta, si vive.”

Gli organizzatori hanno inoltre ribadito che tutti gli ospiti partecipano a titolo gratuito, per sensibilità e vicinanza alla causa, sottolineando il carattere comunitario e volontario dell’iniziativa. L’Irpinia Pride si conferma così un momento di partecipazione civile che restituisce al territorio una voce plurale, aperta e determinata.