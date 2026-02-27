Craxi a Palazzo Caracciolo, incontra i socialisti Addeo e Carpentieri e saluta Buonopane

AVELLINO- Per Bobo Craxi una parentesi a Palazzo Caracciolo ieri pomeriggio, prima di partecipare all’incontro sul Referendum nel vicino Circolo della Stampa. L’esponente socialista, accompagnato da Giuseppe Vetrano, ha incontrato il capo di gabinetto della Provincia Franco Addeo, socialista e sindaco di Marzano di Nola insieme ad un altro dirigente socialista irpino, Sabino Carpentieri, entrambi promotori della lista “Avanti Irpinia”, che sarà in campo alle prossime provinciali. E a Palazzo Caracciolo era presente anche uno dei candidati della lista che vede insieme Socialisti, Movimento Cinque Stelle e Verdi, il giovane consigliere comunale di Marzano di Nola Raffaele Torino. Un breve incontro per un saluto al presidente della Provincia di Avellino Rizieri Rino Buonopane. Addeo e Carpentieri hanno avuto uno scambio su passato e futuro dei socialisti con Craxi, ricordando anche che a Marzano c’è stata una delle prime intitolazioni di una strada all’ex premier e padre di Bobo Craxi, Bettino.