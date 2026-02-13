Buone notizie dal Moscati, il 79enne investito dal figlio lascia la Terapia Intensiva

MONTECALVO- Migliorano le condizioni del settantanovenne di Montecalvo Irpino investito il 31 gennaio durante una manovra dal figlio. L’anziano ha lasciato la Terapia Intensiva ed e’ stato trasferito in un Reparto dove si trova ricoverato nell’area Subintensiva e le sue condizioni sono in miglioramento. Il grave incidente si era verificato il trentuno gennaio a Montecalvo Irpino, in provincia di Avellino, quando il settantanovenne era stato investito dal furgone del figlio mentre quest’ultimo stava eseguendo una manovra.