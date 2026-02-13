Creatività e pace al centro della nuova edizione di “L’Ape fa cose” di Legambiente Avellino

Prende il via la sesta edizione di “L’Ape fa cose”, il concorso creativo promosso da Legambiente Avellino – L’Alveare e rivolto alle bambine e ai bambini della provincia fino agli 11 anni. Quest’anno l’iniziativa abbraccia un messaggio più ampio e di risonanza globale: la pace.

Il circolo avellinese spiega quanto la pace sia un valore da coltivare nel quotidiano, attraverso gesti semplici, rispetto reciproco e attenzione verso gli altri e verso l’ambiente. Educare i più piccoli a questi principi significa promuovere dialogo, inclusione e solidarietà, soprattutto in un periodo segnato da conflitti e tensioni internazionali.

I partecipanti potranno esprimere la propria fantasia con un disegno o un elaborato artistico ispirato al tema dell’anno. L’unica regola immutata riguarda la presenza di almeno un’ape, simbolo della cooperazione e dell’equilibrio degli ecosistemi, oltre che emblema del circolo Legambiente Avellino. Un modo per ricordare che una comunità prospera solo quando tutti collaborano.

Il concorso è aperto a tutte le bambine e i bambini residenti nella provincia di Avellino fino agli 11 anni. Le modalità di partecipazione sono indicate nel regolamento ufficiale.

Le opere dovranno essere inviate entro il 5 maggio. La premiazione si svolgerà il 20 maggio, in occasione della Giornata Mondiale delle Api, una ricorrenza particolarmente significativa per Legambiente che, in quella data, celebra anche un nuovo anno di attività sul territorio.

Scuole, famiglie, insegnanti e associazioni sono invitati a partecipare e a sostenere un’iniziativa che unisce creatività, educazione civica e sensibilizzazione ambientale.

Per ulteriori informazioni, si rinvia alle pagine social ufficiali di Legambiente Avellino – L’Alveare:

Facebook: https://www.facebook.com/gruppovolontarilegambienteav

Instagram: https://www.instagram.com/legambienteavellino_alveare/