Carnevale 2026, ad Avellino UNICEF lancia tre giornate di laboratori creativi e inclusivi

L’iniziativa promossa dal Comitato Provinciale UNICEF di Avellino in occasione del Carnevale 2026 e intitolata “Note, colori e solidarietà – Laboratori…amo in casa UNICEF”, è stata pensata con l’obiettivo di avvicinare la comunità ai valori dell’inclusione e della solidarietà attraverso esperienze artistiche e momenti educativi. Tre le giornate rivolte a bambini, ragazzi e famiglie, scandite da una varietà di attività, tutte a ingresso libero, che si svolgeranno nella sede di via Nappi 24, rendendo gli spazi UNICEF luoghi di incontro, espressione e condivisione.

Il programma nel dettaglio

Domenica 15 febbraio 2026

Ore 16:30–18:30: Laboratorio di Scrittura Rap con Lloydeene e passi di break dance – Un pomeriggio dedicato alla musica urbana, in cui partecipanti saranno guidati nella creazione di un brano originale, tra ritmo, parole e movimento.

Lunedì 16 febbraio 2026

Ore 10:00–12:00: Trucca-bimbi e Club Lettura

Ore 16:00–18:00: Laboratorio creativo Green Pigotta

Martedì 17 febbraio 2026

Ore 10:00–12:00: Trucca-bimbi e Club Lettura

Ore 16:00–18:00: Laboratorio creativo Green Pigotta

I laboratori dedicati alla Green Pigotta riprendono la storica bambola UNICEF in chiave sostenibile, promuovendo manualità, attenzione all’ambiente e spirito solidale. Le attività di lettura e animazione offriranno invece momenti di ascolto e socializzazione.

L’evento è realizzato con il supporto dell’Azienda Speciale Consortile A04 e di Floriana Villano – Like Make Up & Skin, realtà del territorio che hanno scelto di sostenere un progetto orientato al benessere della comunità e alla partecipazione attiva. Le tre giornate rappresentano un’occasione per vivere il Carnevale in modo alternativo, con un’attenzione particolare ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, in linea con la missione UNICEF.

Per informazioni:

WhatsApp 342 1210348

Email comitato.avellino@unicef.it