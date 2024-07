Buonanno chiede la Commissione di inchiesta sui bilanci della Solofra Servizi

Si riporta di seguito la richiesta di istituzione di una Commissione di inchiesta da parte di Gabriele Buonanno: “Con la presente, il sottoscritto consigliere Provinciale nonché consigliere comunale Gabriele Buonanno, desidero esprimere la mia più profonda preoccupazione riguardo alle recenti dichiarazioni del Sindaco il quale ha affermato pubblicamente che i bilanci della società Solofra Servizi spa ,ENTE PARTECIPATO DEL COMUNE AL 100% ,sarebbero falsi. Tali affermazioni del Sindaco di Solofra, rese pubbliche con un’intervista IN DATA ODIERNA ,sono di una gravità estrema soprattutto considerando che lo stesso Sindaco in qualità di assessore dal 2019 ,ha firmato gli stessi bilanci che ora dichiara falsi. Queste dichiarazioni del Sindaco ledono gravemente non solo la trasparenza e la correttezza amministrativa del nostro Comune,ma anche la fiducia che i cittadini ripongono nelle istituzioni locali . Alla luce di quanto in oggetto CHIEDO con urgenza l’istituzione di una commissione di inchiesta che possa fare chiarezza su queste dichiarazioni, verificando la veridicità dei bilanci di Solofra Servizi spa e di conseguenza anche di quelli del Comune di Solofra per accertare le responsabilità inclusa quella del Sindaco durante il suo mandato di assessore.

La commissione dovrà procedere con un’indagine approfondita e trasparente di esperti contabili e legali, al fine di garantire un ‘analisi accurata e oggettiva della situazione . Invito inoltre tutti i consiglieri di maggioranza e minoranza ad aderire alla mia richiesta ,affinché si possa lavorare insieme alla tutela degli interessi pubblici e alla salvaguardia della trasparenza amministrativa”.