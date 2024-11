Bullismo a scuola, il sindaco Vanni: al di la’ del paese dove è avvenuto resta un fatto grave

ALTAVILLA IRPINA – “Al di là del fatto che si sia verificato ad Altavilla o in un altro comune resta un fatto grave, che va verificato e per cui faremo come istituzioni tutto quanto necessario per evitare, laddove fosse verificato, che avvengano altre episodi del genere”. Il sindaco di Altavilla Irpina e’ sollevato solo in parte dalla circostanza emersa anche da un servizio di Itv che quello segnalato con una nota della dirigente al personale scolastico e ad altri enti, comune compreso, sia un atto di bullismo che non ha riguardato Altavilla ma un altro paese vicino, dove c’è una succursale dell’istituto Comprensivo “Caruso”. Resta una vicenda che non doveva succedere e le istituzioni devono rasserenare le famiglie degli studenti. Mario Vanni e’ molto chiaro su questo aspetto e attende che ci sia una verifica puntuale a livello scolastico anche per interagire su eventuali iniziative da assumere: “Onestamente non lo so se quello che si dice sui giornali e’ la realtà-spiega il sindaco di Altavilla- In ogni caso mi fa piacere capire che le cose sono meno gravi di quello che apparivano in un primo momento. In ogni caso sarà importante capire cosa emergerà dalla verifica che ci sarà. Al di là del fatto che si sia verificato ad Altavilla o in un altro comune resta un fatto grave. La scuola deve essere un piacere, non vivere un dramma che turba anche il loro percorso di crescita. Se c’è bisogno di cure specialistiche ce necessita che le istituzioni interagiscono e risolvano il problema. Non è un problema di responsabilità dell’episodio presunto di bullismo ma di fare in modo che non si verifichino e nel caso si verifichino fare in modo che non si ripetano. Mi sts a cuore fare in modo che non ci siano più. Un fatto, da quello che si legge sui giornali c’è. Non conosco i dettagli. La cosa ha creato un po di preoccupazione ed è giusto che i genitori sappiano che questi episodi non passano inosservati e che ci saranno iniziative”.