2 Novembre commemorazione dei defunti

In Irpinia, come in altre parti d’Italia, la commemorazione dei defunti è un evento che unisce comunità e famiglie in un rito di rispetto e memoria. I cimiteri dei principali centri irpini, tra cui Avellino, Ariano Irpino, Montella e Nusco, hanno registrato una forte affluenza di visitatori. Le amministrazioni locali, in collaborazione con le forze dell’ordine, hanno predisposto piani per gestire l’afflusso, estendendo gli orari di apertura fino alle 20:00 e attivando servizi di sorveglianza.

Questa ricorrenza ha radici molto antiche nel calendario liturgico cattolico. La commemorazione dei defunti è stata istituita nel 998 dall’abate Odilone di Cluny per tutti i monasteri benedettini, come occasione per pregare per le anime dei defunti, aiutandole a raggiungere la pace eterna. Da allora, la tradizione si è diffusa e consolidata in tutta Europa.

In Italia, così come in Irpinia, i giorni di Ognissanti e della commemorazione dei defunti vengono osservati con grande partecipazione.