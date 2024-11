Chiesa restaurata al Cimitero, scoppia la polemica per la “targa” del sindaco

LAURO- A Lauro scoppia la polemica di Ognissanti per i lavori della Chiesa del Cimitero. Una battaglia a colpi di botta e risposta social tra l’amministrazione comunale guidata da Rossano Sergio Boglione e il gruppo di opposizione di “Lauro in Volo”. Il motivo del contendere? A quanto pare è la targa che dal 28 ottobre campeggia sulla Chiesa recuperata nel Cimitero ed in particolare la Cripta dove ci sono defunti a cui da anni i propri cari non potevano portare un fiore o un lumino. Completati i lavori, l’amministrazione comunale ha deciso di apporre una targa. Ecco cosa c’è scritto: Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale hanno restituito questa chiesa cimiteriale (fine XIX scc.) ai cittadini e alle future generazioni. Il Sindaco Rossano Sergio Boglione ; L’Assessore ai Lavori Pubblici

Giuseppe Graziano”. La risposta del gruppo di minoranza non si è fatta attendere. Un manifesto social in cui l’opposizione ha sostanzialmente evidenziato che sarà grazie al mutuo contratto che sono stati eseguiti e completati i lavori: “Grazie al popolo di Lauro per aver contribuito totalmente alla spesa per la ristrutturazione della Chiesa Cimiteriale a suo carico il mutuo trentennale contratto dal Comune di Lauro, nessun altro benefattore”.