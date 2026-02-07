L’evoluzione del diritto del lavoro dal dopoguerra ad oggi: ad Avellino l’excursus storico del M5s

Il Gruppo territoriale di Avellino del Movimento 5 Stelle ha organizzato un incontro pubblico sul tema “Conflitti sociali e diritto del lavoro nell’Italia repubblicana”, che avrà luogo il 12 febbraio 2026 alle ore 18:00, ad Avellino, presso la sede dello SPI CGIL in Viale Italia 40.

Il convegno sarà introdotto da Agostino De Rosa, responsabile della Formazione del G.T. del M5S e sarà allietato dalla disamina condotta dal professore Giorgio Fontana, ordinario di Diritto del Lavoro presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria: sarà tracciato un excursus storico sull’evoluzione del diritto del lavoro dal dopoguerra a oggi, con l’obiettivo di mostrare come le trasformazioni normative abbiano riflesso nel tempo i conflitti sociali e i rapporti di forza tra le classi nel mondo produttivo italiano. In altre parole, attraverso la lente del diritto, sarà analizzato il cambiamento delle condizioni di vita e di lavoro delle classi lavoratrici nel corso degli ultimi ottant’anni, evidenziando come diritti e tutele siano cresciuti parallelamente alle lotte operaie e contadine e alla crescente capacità di iniziativa dei sindacati, fino a culminare nello Statuto dei Lavoratori del 1970.

Sarà inoltre analizzato il successivo processo di erosione delle garanzie e di indebolimento dei diritti dei lavoratori, avviato dalla fine degli anni Ottanta con l’affermazione del paradigma liberista in economia. Dalla riforma Treu del 1997 alla legge Biagi del 2003, dalla riforma Fornero entrata in vigore nel 2012 al successivo Jobs Act nel 2015, fino agli interventi più recenti del governo Meloni.

Secondo le anticipazioni, il dibattito si concentrerà anche sulle conseguenze di tali processi: disoccupazione, precarietà, bassi salari, gerarchizzazione estrema, povertà, infortuni e morti sul lavoro, fenomeni che continuano a colpire con particolare durezza le aree interne del Mezzogiorno. L’incontro si propone, pertanto, di avviare una riflessione approfondita sulle succitate dinamiche economiche e sugli aspetti giuridici che ne implicano la legittimazione e il rafforzamento.