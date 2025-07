La solidarietà ai giornalisti attaccati da Festa

Durante la conferenza stampa di ieri convocata dallo stesso Gianluca Festa, ex sindaco di Avellino, i giornalisti Vinicio Marchetti, Emanuele Marinelli e Marco Staglianò sono stati oggetto di un attacco. Alla luce di quanto accaduto, numerose voci hanno espresso la loro solidarietà:

“Desideriamo esprimere la nostra massima solidarietà ai giornalisti Marco Staglianò (Primativvu e Telenostra), Emanuele Marinelli (ITV) e Vinicio Marchetti (Avellino Today), vittime di un grave episodio di aggressione verbale da parte dell’ex sindaco di Avellino, Gianluca Festa, mentre svolgevano il loro lavoro di cronisti. Siamo profondamente indignati di fronte a questo atto di violenza verbale, che rappresenta un attacco alla libertà di stampa e al diritto di informare la cittadinanza con correttezza, passione e rispetto. La professione giornalistica deve essere sempre tutelata e difesa, affinché i giornalisti possano operare in piena autonomia e senza timore di intimidazioni o minacce. Ribadiamo il nostro impegno e il nostro sostegno a tutti coloro che, con dedizione e professionalità, contribuiscono a fare informazione libera e indipendente. Continueremo ad essere al fianco di chi crede nella corretta informazione come strumento fondamentale per una società democratica e trasparente – Movimento 5 Stelle di Avellino“.

“La CGIL Avellino esprime solidarietà ai giornalisti Vinicio Marchetti, Emanuele Marinelli e Marco Staglianò per l’attacco ricevuto dall’ ex sindaco di Avellino Gianluca Festa durante “la sua” conferenza stampa di oggi. In un paese democratico la stampa non va mai intimidita né sottoposta a censura poiché l’ informazione è uno dei cardini su cui si impernia la libertà.

L’articolo 21 della Costituzione italiana sancisce il diritto di libera manifestazione del pensiero e come tale questo va rispettato se non determina una violazione delle norme dello stato. Esibizioni come quella di oggi contribuiscono a compromettere ulteriormente lo stato di generale debolezza nelle relazioni tra politica, corpi intermedi e sistema dell’informazione. Ogni cittadino ha il diritto di esprimere le proprie opinioni nel rispetto dell’altro,a maggior ragione se si tratta di qualcuno il cui ruolo è proprio quello di studiare, analizzare, investigare . La libertà di stampa è sacra – CGIL Avellino”.

“La mia totale solidarieta’ai tre giornalisti, squallidamente, attaccati da Gianluca Festa – Antonio Gengaro”.

”APP esprime piena solidarietà ad Emanuele Marinelli, Marco Staglianò e Vinicio Marchetti per l’attacco verbale subito dall’ex sindaco Festa. Una conferenza stampa che trova i suo momenti mediatici, perchè di politica non c’era nulla, solo con la violenza degli attacchi personali contro la stampa o contro la loro ex sindaca. Una conferenza di chi è già il passato di questa città, un passato tragicomico che tante sofferenze e ferite sta lasciando, un passato che prima di andarsene ancora è intenzionato a spargere sale e veleni, a tentare un ultimo colpo di coda. Una pagina da chiudere con serietà, sguardo lungo, capacità di connettersi con la città e i suoi problemi, senza voglia di rivalsa ma con l’urgenza di chi vuole offrire un futuro a questa città, di chi può dire che Avellino merita più di tutto questo -APP Avellino Prende Parte”.