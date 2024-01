Bronchiolite, Pizzuti: “Siamo in piena epidemia”. Nuovo ricovero in terapia intensiva

“Bronchiolite, siamo in piena epidemia”. Lo ha sottolineato questa mattina il direttore generale del Moscati Renato Pizzuti in occasione della visita del governatore della Campania Vincenzo De Luca per inaugurare il nuovo moderno blocco parto dell’azienda ospedaliera.

“Il virus respiratorio sinciziale – continua il manager di Contrada Amoretta – sta impazzando ovunque, ieri abbiamo registrato un nuovo ricovero di un bambino in terapia intensiva. Purtroppo siamo in piena stagione di bronchiolite”.

Per quanto riguarda il Covid-19, invece, seppur si registra una recrudescenza del virus non c’è un vero e proprio allarme. “Più che ricoveri parliamo di accessi al pronto soccorso – ammette Pizzuti -. La malattia presenta forme cliniche molto meno gravi rispetto a due anni fa”.