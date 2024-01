Giornata della prevenzione domenica a Casalbore

Il comune di Casalbore con la collaborazione della Pubblica assistenza Vita di Ariano Irpino e la Pro Loco Pangea, organizza per domenica prossima, 14 gennaio, una giornata dedicata alla prevenzione.

Le visite mediche gratuite avranno inizio alle 16.30 presso la sede dell’edificio scolastico in Viale della Rimembranza.

Previste visite senologiche con i dottori Carlo Iannace, Maria Luisa Di Cecilia, e con l’ecografista Celestino Grande su eventuale richiesta del senologo; inoltre ci sarà la Psicologa, Lucia Cuoco, il Biologo nutrizionista clinico, Ernesto Iorizzo, e Giuseppe Avella per l’esame baropodometrico statico e dinamico per valutare eventuali alterazioni della deambulazione.

Per usufruire delle visite gratuite è necessario prenotare chiamando il numero 3357111066, dalle 16:00 alle 18:00, entro venerdì.

Gli organizzatori consigliano di portare con sé eventuali esami già eseguiti per una anamnesi più completa. È importante rispettare l’orario di prenotazione e la regola che prevede visite singole, l’accompagnatore è, infatti, previsto solo per minori o persone non autosufficienti.

Il sindaco di Casalbore, Emilio Salvatore, tiene molto a questa iniziativa poiché tiene alla salute dei propri concittadini e li invita a prenotarsi: «La prevenzione è importante, approfittiamo di queste occasioni per fare dei controlli – afferma – In un momento così difficile dal punto di vista economico per tante famiglie dare la possibilità di effettuare visite specialistiche gratuite è un’opportunità da non perdere a mio avviso. Un grande ringraziamento ai medici scesi in campo».