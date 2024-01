Centro per l’Autismo, Ferrante: “Noi ci siamo”. E intanto prepara l’ex Maffucci

“L’Asl ha preso a cuore il pianeta autismo, tanto che facciamo assistenza a oltre 350 bambini ad Avellino e provincia e contiamo di arrivare ad averne in carica 650”. Lo ha dichiarato questa mattina il direttore generale dell’Asl Mario Ferrante in occasione della visita del governatore della Campania Vincenzo De Luca all’ospedale Moscati per l’inaugurazione del nuovo moderno blocco parto.

“Siamo all’avanguardia dal punto di vista dell’assistenza dei bambini affetti da autismo – sottolinea il manager di via Degli Imbimbo -. Al momento abbiamo in carico 350 bambini, ma una volta ristrutturato l’ex ospedale Maffucci contiamo di arrivare a 650. I fondi ci sono, sono ottimista e credo che potremo aver completato il restyling massimo per dopo l’estate. Noi utilizziamo le nostre strutture, poi se qualcuno ci offre altre sedi come per esempio quella di Contrada Serroni aumenteremo ulteriormente l’offerta di assistenza sul territorio irpino”.