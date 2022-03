Bove regala i tre punti all’Avellino, Taranto battuto in casa: 0-1

L’Avellino riscatta prontamente la sconfitta casalinga contro il Palermo e sbanca Taranto. E’ il difensore Bove a regalare i tre punti ai lupi. Vincono anche Bari e Catanzaro e le distanze in classifica rimangono invariate.

Un primo tempo tutto di marca biancoverde quello disputato dai ragazzi di Gautieri che sfiorano più volte il goal del vantaggio e colpiscono una traversa con il difensore Rizzo. Kanoute si è dimostrato il più in palla dei lupi e ha creato scompiglio nella retroguardia tarantina. I padroni di casa nella prima frazione hanno badato solo a contenere i lupi riuscendo nell’intento di chiudere in parità il primo tempo con il risultato di 0 a 0.

Nel secondo tempo squadre più aggressive e il Taranto sfiora il vantaggio in due occasioni ma sono i lupi a passare in vantaggio dopo dieci minuti con il difensore Bove che, sugli sviluppi di un corner, colpisce di testa e insacca nella porta dei padroni di casa. La rete incassata è una batosta per la compagine ionica che rischia di capitolare in almeno due occasioni. Al 21′, il neoentrato Riccardo Maniero è propiziatore dell’azione che porta Mignanelli, dalla sinistra, a crossare in mezzo, verso Alessandro Mastalli che, di testa, sfiora di pochissimo il palo sinistro della porta difesa da Chiorra. Sei minuti più tardi, lo stesso bomber biancoverde spiana la strada a Mamadou Kanoute, che apre verso Mastalli e, quindi, verso Daniele Mignanelli che, tuttavia, conclude male di sinistro.

La gara si chiude sull’ 1 a 0 per i lupi che portano a casa una gara importantissima. Ora doppio appuntamento casalingo per i biancoverdi che giocheranno domenica alle 14,30 contro il Messina e mercoledì allo stesso orario recupereranno la partita contro il Catania che non si disputò causa neve.