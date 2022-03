Altro appuntamento con la grande musica: al teatro “Gesualdo” arriva Fiorella Mannoia

Nuovo appuntamento con la grande musica dal vivo al Teatro Gesualdo di Avellino: sabato 19 marzo 2022 arriva Fiorella Mannoia con “LA VERSIONE DI FIORELLA TOUR 2022”. Un altro imperdibile show, che arricchisce il calendario degli eventi a cura di Anni 60 produzioni nel teatro irpino all’insegna della musica d’autore, di cui è protagonista una delle donne più straordinarie della musica italiana, impegnata come donna, autrice, interprete nella musica e nella vita sociale e politica.

il tour teatrale, prodotto da Friends and Partners (www.friendsandpartners.it), prende il nome dall’omonimo programma che Fiorella ha condotto su Rai 3 in seconda serata da fine ottobre allo scorso lunedì e vede l’artista tornare sul palco con la sua band per interpretare i brani che hanno contraddistinto la sua carriera, dagli inizi fino all’ultimo album “Padroni di Niente”, da “I treni a vapore” a “Che sia benedetta”, da “Come si cambia” a “Il cielo d’Irlanda”, a cui affiancherà alcuni omaggi e cover come “Cercami” di Renato Zero, “Sally” di Vasco Rossi, “Generale” di Francesco De Gregori.

“Mi sento felice perché dopo due anni e mezzo finalmente possiamo rivedere i teatri pieni e ricominciare una vera tournée che purtroppo non avevamo potuto fare per i motivi che conosciamo – ha dichiarato Fiorella Mannoia – spero che siano due ore di emozioni in cui come sempre ci si divertirà, commuoverà e si rifletterà su tanti argomenti. È un po’ la prerogativa di tutti i miei concerti: si ride, ci si commuove, si pensa”.

Ad accompagnarla sul palco durante il tour i musicisti Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo al pianoforte e alle tastiere, Luca Visigalli al basso, Max Rosati e Alessandro “DOC” De Crescenzo alle chitarre, e Carlo Di Francesco alle percussioni e alla direzione musicale di tutto lo spettacolo.

I biglietti per la data di Avellino sono disponibili in prevendita www.ticketone.it e nei circuiti di vendita autorizzati. Il Botteghino del Teatro sarà aperto il giorno dello show dalle ore 17 fino a inizio spettacolo. Per accedere allo spettacolo, come da disposizioni governative è richiesto il Green Pass “Rafforzato”, che potrà essere esibito sia in formato digitale che in formato cartaceo. Si ricorda agli spettatori che è obbligatorio indossare la mascherina FFP2. Lo show avrà inizio alle ore 21.