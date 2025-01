Fiume Sabato, le immagini da Atripalda e la denuncia di Abc: tutti in ferie, tranne i topi

ATRIPALDA- Le immagini parlano chiaro. Scarichi nel fiume Sabato, che vengono puntualmente denunciati da Atripalda Bene Comune, con una sollecitazione agli enti ad intervenire e anche tanta ironia. Chiedendosi se sono tutti in ferie , rilevano come gli unici operativi sono topi e cinghiali. Fiume Sabato ..Anno nuovo,

problemi vecchi”. Dopo un lungo elenco di enti e ambientalisti si chiedono: “Tutti in Ferie? Tranne i topi, il fiume è pieno di ratti e cinghiali . Ratti che invadono i Condomini e i cinghiali che vagano a Via Pianodardine”.